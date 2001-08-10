В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Россельхознадзора выявили случаи загрязнения почв на сельскохозяйственных землях Сахалинской области. В ходе лабораторных исследований в отдельных образцах обнаружили превышение допустимых уровней нитратов, пестицидов и яйца гельминтов.

С начала 2025 года по 25 августа сотрудники Сахалинского филиала ФГБУ "НЦБРПСП" провели 39 исследований 11 почвенных образцов в рамках государственного задания. Агрохимическим показателям посвятили 24 исследования, которые проверили содержание фосфора, калия, уровень pH и гумуса в плодородном слое почвы. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, по этим параметрам несоответствий не установили.

В рамках исследований на техногенное загрязнение специалисты провели 15 анализов образцов, которые отобрали инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. В результате лаборатория зафиксировала одно превышение по нитратам, одно - по пестицидам, а в трех образцах обнаружила яйца гельминтов.

Все результаты исследований уже направили в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках полномочий ведомства. В настоящее время специалисты Сахалинского филиала продолжают работу и проводят исследования трех новых проб почв, отобранных на землях сельскохозяйственного назначения.