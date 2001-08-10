Сахалинка фиктивно зарегистрировала 21 иностранца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Южно-Сахалинска пресекли массовую фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту пребывания. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая незаконно зарегистрировала 21 иностранного гражданина в своей квартире.

Сотрудники отдела дознания городского УМВД установили, что хозяйка квартиры, 1980 года рождения, нарушила действующее законодательство. Женщина оформила регистрацию для 21 иностранного гражданина по адресу своей собственности, указав его как место их постоянного пребывания. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, дальнейшая проверка показала, что собственница жилья не планировала фактически предоставлять помещение для проживания указанных лиц.

В ходе оперативных мероприятий и разбирательства полицейские выяснили, что ни один из зарегистрированных иностранных граждан никогда не проживал по указанному адресу. Действия фигурантки правоохранители квалифицировали по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации"). В настоящее время по возбужденному уголовному делу продолжаются следственные действия.