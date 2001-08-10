Поронайские пожарные оперативно ликвидировали возгорание в гараже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Поронайского пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в гараже, не допустив распространения огня и обрушения конструкции. Благодаря слаженным действиям пожарных, происшествие на улице Восточной обошлось без человеческих жертв и травм.

Сообщение о задымлении, поступавшем из гаража на улице Восточная, диспетчерская служба получила 27 августа в 08:12. Уже через четыре минуты первые расчеты прибыли к месту вызова и немедленно приступили к тушению. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", на момент прибытия из гаража шел плотный дым.

Пожарные локализовали очаг возгорания к 08:29, что позволило предотвратить распространение пламени на соседние постройки. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось к 08:42.

К тушению привлекали сотрудников и технику пожарно-спасательной части № 32 города Поронайска. Всего в ликвидации возгорания участвовали шесть сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Причины происшедшего сейчас устанавливают специалисты.