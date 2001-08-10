Поронайские пожарные оперативно ликвидировали возгорание в гараже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Поронайского пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в гараже, не допустив распространения огня и обрушения конструкции. Благодаря слаженным действиям пожарных, происшествие на улице Восточной обошлось без человеческих жертв и травм.
Сообщение о задымлении, поступавшем из гаража на улице Восточная, диспетчерская служба получила 27 августа в 08:12. Уже через четыре минуты первые расчеты прибыли к месту вызова и немедленно приступили к тушению. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", на момент прибытия из гаража шел плотный дым.
Пожарные локализовали очаг возгорания к 08:29, что позволило предотвратить распространение пламени на соседние постройки. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось к 08:42.
К тушению привлекали сотрудников и технику пожарно-спасательной части № 32 города Поронайска. Всего в ликвидации возгорания участвовали шесть сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Причины происшедшего сейчас устанавливают специалисты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны
09:35 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
09:20 Сегодня На Сахалине камеры зафиксировали свыше 1100 нарушений ПДД за сутки
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?