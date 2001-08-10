Тихоокеанское
Сахалинка фиктивно зарегистрировала 21 иностранца
09:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в заброшенном здании в Южно-Сахалинске, обошлось без жертв и пострадавших. Возгорание на площади 60 квадратных метров потребовало вмешательства одиннадцати пожарных и применения двух единиц спецтехники.

Сигнал о возгорании в переулке Больничном поступил на пульт дежурного в 18:01. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, первые расчеты прибыли к месту вызова уже через пять минут. Горел ранее уже горевший заброшенный частный дом.

Пожарные локализовали открытое горение к 18:27, что позволило предотвратить распространение огня на соседние строения. Полностью ликвидировать возгорание сотрудникам МЧС удалось к 19:42.

На месте происшествия работали одиннадцать сотрудников противопожарной службы и две единицы специальной техники. В результате оперативных и слаженных действий пожарных никто не пострадал. Причины происхождения пожара устанавливают специалисты.

