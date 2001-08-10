Тихоокеанское
09:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине камеры зафиксировали свыше 1100 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили почти девяносто административных правонарушений, включая задержание пяти водителей в состоянии опьянения.

Инспекторы ГИБДД отстранили от управления и задержали пять человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Еще восемь водителей правоохранители задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, за различные нарушения ПДД инспекторы также составили протоколы на пятерых водителей за выезд на встречную полосу, на пятерых - за тонировку стекол, на одного - за управление неисправным транспортным средством и на трех - за езду на незарегистрированных машинах.

К административной ответственности привлекли четырех водителей за нарушения правил перевозки детей, трех - за не пристегнутые ремни безопасности и одного - за не предоставление преимущества пешеходам. Двое пешеходов получили штрафы за переход дороги в неположенном месте. Помимо этого, инспекторы оформили один административный материал на водителя, который не оплатил штраф в установленный срок. В общей сложности правоохранители задержали и поместили на специализированную стоянку шесть автомобилей.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 1158 нарушений Правил дорожного движения. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД привлекли к ответственности 818 водителей за превышение скорости, 16 - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 108 - за непристегнутый ремень безопасности и 12 - за выезд на полосу встречного движения.

 

