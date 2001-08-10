Амурчанина забили до смерти за то, что тот отказался подать кепку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В амурской Тынде осудили 26-летнего мужчину. Он стал виновником гибели своего знакомого — до смерти избил его из-за кепки. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру Амурской области.
Установлено, что из-за отказа подать кепку, «на почве возникших из-за этого личных неприязненных отношений», мужчина решил избить своего знакомого. Он нанес рукой один удар по лицу приятеля, а затем ногой — один удар по голове. Смерть 22-летнего амурчанина наступила на месте происшествия спустя короткое время.
Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать этот срок ему надлежит в исправительной колонии строгого режима.
