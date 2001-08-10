На трассе Невельск – Шебунино частично ограничили движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продолжительные дожди вызвали частичное разрушение автодороги Невельск – Шебунино на нескольких участках, где введено ограничение движения. Дорожные службы планируют завершить аварийно-восстановительные работы до конца дня 27 августа.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской автоинспекции, наиболее серьезное повреждение произошло на 20-22 км трассы в районе села Горнозаводск, где разрушился откос земляного полотна и проезжая часть. В настоящее время движение транспорта на этом участке организовано по одной полосе.
Одновременно дорожные бригады продолжают работы на двух других проблемных участках: на 7 км в районе села Селезнёво и на 17 км трассы, где потребовалась расчистка проезжей части после схода селевых потоков. По информации дорожных служб, на обоих участках уже частично восстановили проезд для транспорта.
Подрядчики планируют полностью завершить все восстановительные работы на автодороге Невельск – Шебунино до 21:00 27 августа. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и следовать указаниям временных дорожных знаков при проезде через поврежденные участки.
