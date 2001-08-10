На Сахалине задержали подозреваемого в краже 100 тысяч рублей с банковского счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция установила подозреваемого в краже крупной суммы денег с банковского счета местного жителя. Им оказался 51-летний ранее судимый житель села Новиково, который злоупотребил доверием знакомого.
Как сообщили ТИА "Островав сахалинской полиции, 26 августа в дежурную часть поступило заявление от потерпевшего о пропаже 100 тысяч рублей с его банковского счета. Сотрудники уголовного розыска быстро выявили подозреваемого — им оказался частый гость потерпевшего, с которым они совместно распивали спиртные напитки.
По версии следствия, злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший иногда давал ему свой мобильный телефон для переводов денег на покупку продуктов и алкоголя. Пользуясь отсутствием контроля, подозреваемый регулярно переводил себе на счет дополнительные суммы помимо оговоренных. Когда пропажа крупной суммы была обнаружена, потерпевший обратился в полицию.
Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?