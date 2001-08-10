На Сахалине задержали подозреваемого в краже 100 тысяч рублей с банковского счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция установила подозреваемого в краже крупной суммы денег с банковского счета местного жителя. Им оказался 51-летний ранее судимый житель села Новиково, который злоупотребил доверием знакомого.

Как сообщили ТИА "Островав сахалинской полиции, 26 августа в дежурную часть поступило заявление от потерпевшего о пропаже 100 тысяч рублей с его банковского счета. Сотрудники уголовного розыска быстро выявили подозреваемого — им оказался частый гость потерпевшего, с которым они совместно распивали спиртные напитки.

По версии следствия, злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший иногда давал ему свой мобильный телефон для переводов денег на покупку продуктов и алкоголя. Пользуясь отсутствием контроля, подозреваемый регулярно переводил себе на счет дополнительные суммы помимо оговоренных. Когда пропажа крупной суммы была обнаружена, потерпевший обратился в полицию.

Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.