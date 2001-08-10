Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска провели заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где обсудили ход летней профилактической работы с подростками. Центральным вопросом стал разбор резонансного инцидента в районе Луговое, где подростки совершили противоправные действия против сверстников.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, в заседании под председательством вице-мэра Елены Федоровой участвовали представители департамента образования, отдела по делам несовершеннолетних УМВД, психологи и специалисты профильных ведомств. Участники встречи проанализировали совместную работу в летний период, когда межведомственные группы регулярно проверяли места досуга молодежи и проводили адресную работу с семьями подростков, состоящих на учете.

Особое внимание комиссия уделила ситуации в районе Луговое. После появления в соцсетях видеороликов с противоправными действиями подростков специалисты оперативно установили личности всех участников инцидента и их родителей. К работе подключили руководство образовательных учреждений, где учатся эти дети.

В настоящее время следственные органы и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего. Вице-мэр Елена Федорова взяла на личный контроль работу с участниками конфликта и их родителями. Комиссия поставила задачу разработать дополнительные меры по профилактике подобных инцидентов в подростковой среде.