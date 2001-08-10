Спасатели МЧС продолжают ликвидировать последствия подтопления в Невельском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели МЧС продолжают работать в Невельском районе, где из-за паводка подтопило 69 домов в селе Колхозное. На данный момент специалисты уже эвакуировали из опасной зоны 37 человек, среди которых двое детей.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, после работ по расчистке заторов на реке Казачка уровень воды значительно снизился — на 0,8-1 метр. Это позволило стабилизировать обстановку и продолжить оказание помощи местным жителям.

Сотрудники министерства продолжают информировать население о развитии ситуации, оказывать адресную помощь пострадавшим. Спасатели готовы оперативно эвакуировать людей в случае новой угрозы подтопления.