На Сахалине прокуратура начала проверку из-за подтопления домов и дороги после циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельская городская прокуратура взяла на контроль ситуацию с ликвидацией последствий циклона, который подтопил дома в селе Колхозное и нарушил движение по автодороге. Надзорное ведомство начало проверку действий местных властей и экстренных служб.
Чрезвычайная ситуация произошла в ночь с 26 на 27 августа. Из-за обильных осадков вышла из берегов река Казачка, что привело к подтоплению домовладений в селе Колхозное. Также вода затопила участок автомобильной дороги, ведущей к этому населенному пункту. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областную прокуратуру, на участке трассы «Невельск-Шебунино» в районе села Селезнёво ограничили движение транспорта из-за схода грязевых масс.
Невельский городской прокурор лично выехал в пострадавшие населенные пункты, чтобы оценить обстановку на месте. В рамках проверки надзорное ведомство даст оценку действиям органов власти и организаций. Прокуроры проверят, насколько своевременно и полно обеспечили жителей села Колхозное продуктами, водой, средствами первой необходимости и связи, а также медицинской помощью.
Для пострадавших от подтопления граждан прокуратура Невельска организовала горячую линию по телефону 8 (42436) 6-29-81. Также жители могут обратиться с письменными заявлениями по адресу: город Невельск, улица Ленина, дом 9.
