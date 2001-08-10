На Сахалине пьяный водитель умышленно таранил чужие транспортные средства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нетрезвый водитель устроил опасную погоню на автодороге под Охотским, умышленно протаранив две иномарки, одна из которых, с несовершеннолетним пассажиром, съехала в кювет. Инспекторы ДПС оперативно задержали сахалинца, который пытался скрыться с места происшествия.

Инцидент произошел на 11-м километре трассы «Лиственничное – Охотское». По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем «Toyota Vista» пытался вытеснить с проезжей части автомобиль «ГАЗель». После того как водитель микроавтобуса остановился, нарушитель сдал назад и врезался в него. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном УМВД, несмотря на попытку водителя «ГАЗели» уехать, сахалинец повторно протаранил автомобиль, что привело к его съезду в кювет.

Затем виновник спровоцировал еще одно ДТП, врезавшись во встречную «Toyota Probox». Ее водитель, заметив агрессивное поведение мужчины, успел прижаться к обочине, но избежать столкновения не смог. После этого водитель «Toyota Vista» скрылся.

Инспекторы ДПС оперативного полка региональной Госавтоинспекции быстро нашли и задержали подозреваемого. В отношении него составили административные протоколы по трем статьям КоАП РФ. Действия мужчины создали прямую угрозу для жизни и здоровья других участников движения.