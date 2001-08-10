Тихоокеанское
На Сахалине задержали подозреваемого в краже 100 тысяч рублей с банковского счета
11:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пьяный водитель умышленно таранил чужие транспортные средства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нетрезвый водитель устроил опасную погоню на автодороге под Охотским, умышленно протаранив две иномарки, одна из которых, с несовершеннолетним пассажиром, съехала в кювет. Инспекторы ДПС оперативно задержали сахалинца, который пытался скрыться с места происшествия.

Инцидент произошел на 11-м километре трассы «Лиственничное – Охотское». По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем «Toyota Vista» пытался вытеснить с проезжей части автомобиль «ГАЗель». После того как водитель микроавтобуса остановился, нарушитель сдал назад и врезался в него. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном УМВД, несмотря на попытку водителя «ГАЗели» уехать, сахалинец повторно протаранил автомобиль, что привело к его съезду в кювет.

Затем виновник спровоцировал еще одно ДТП, врезавшись во встречную «Toyota Probox». Ее водитель, заметив агрессивное поведение мужчины, успел прижаться к обочине, но избежать столкновения не смог. После этого водитель «Toyota Vista» скрылся.

Инспекторы ДПС оперативного полка региональной Госавтоинспекции быстро нашли и задержали подозреваемого. В отношении него составили административные протоколы по трем статьям КоАП РФ. Действия мужчины создали прямую угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

