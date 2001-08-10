Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили сотни нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. При этом инспекторы ГИБДД в ходе профилактических рейдов выявили несколько сотен административных нарушений, начиная от управления в нетрезвом виде и заканчивая отсутствием регистрационных знаков на автомобилях.
Сотрудники Госавтоинспекции за день пресекли 132 нарушения Правил дорожного движения. Шесть водителей сели за руль в состоянии опьянения, и инспекторы задержали и отстранили их от управления транспортом. Еще 21 человек управляли автомобилями, не имея на это права либо будучи лишенными водительского удостоверения по судебному решению.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инспекторы также привлекли к ответственности водителей за тонировку стекол, технические неисправности машин и перевозку детей с нарушениями. Отдельные протоколы составили на пешеходов, которые игнорировали ПДД, и на водителей, которые не уступили дорогу людям на переходах. За неуплату штрафов ГИБДД в срок автоинспекторы initiated три административных дела. В общей сложности полицейские задержали и переместили на специализированную стоянку десять автомобилей.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 3987 нарушений ПДД. На основе этих данных сотрудники ЦАФАП оформили правонарушения на 1248 водителей за превышение скорости, на 305 — за непристегнутые ремни безопасности и на 10 — за проезд на запрещающий сигнал светофора. Девять автомобилистов получили штрафы за опасный выезд на полосу встречного движения.
