Полиция Долинского района задержала браконьера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции Долинского района задержали местного жителя 1971 года рождения за незаконный вылов горбуши во время нереста. В ходе оперативного мероприятия «Путина-2025» правоохранители обнаружили у мужчины ставную сеть и 20 свежевыловленных экземпляров ценной рыбы.
Ранним утром 26 июля 2025 года в устье реки Найба сотрудники СКТУ и полиции провели плановый рейд в рамках мероприятия «Путина-2025». Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, они задержали местного жителя, у которого обнаружили запрещенное орудие лова — ставную сеть и свежевыловленную горбушу. Часть улова хранилась в полиэтиленовом мешке, а другая часть находилась непосредственно в сети.
Выяснилось, что фигурант прибыл на реку без лицензии на добычу водных биологических ресурсов и использовал запрещенное орудие лова в районе нереста. Ущерб, который мужчина причинил водным биологическим ресурсам, составил 38 440 рублей. Его действия квалифицировали по пунктам "б" и "в" части 1 статьи 256 УК РФ как незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова в местах нереста.
В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Отдел дознания ОМВД России по Долинскому району возбудил уголовное дело, которое сейчас расследуют. Изъятые рыбу и запрещенное орудие лова направили на экспертизу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:50 Вчера На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 Вчера Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 25 Августа Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?