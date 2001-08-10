Полиция Долинского района задержала браконьера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Долинского района задержали местного жителя 1971 года рождения за незаконный вылов горбуши во время нереста. В ходе оперативного мероприятия «Путина-2025» правоохранители обнаружили у мужчины ставную сеть и 20 свежевыловленных экземпляров ценной рыбы.

Ранним утром 26 июля 2025 года в устье реки Найба сотрудники СКТУ и полиции провели плановый рейд в рамках мероприятия «Путина-2025». Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, они задержали местного жителя, у которого обнаружили запрещенное орудие лова — ставную сеть и свежевыловленную горбушу. Часть улова хранилась в полиэтиленовом мешке, а другая часть находилась непосредственно в сети.

Выяснилось, что фигурант прибыл на реку без лицензии на добычу водных биологических ресурсов и использовал запрещенное орудие лова в районе нереста. Ущерб, который мужчина причинил водным биологическим ресурсам, составил 38 440 рублей. Его действия квалифицировали по пунктам "б" и "в" части 1 статьи 256 УК РФ как незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова в местах нереста.

В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Отдел дознания ОМВД России по Долинскому району возбудил уголовное дело, которое сейчас расследуют. Изъятые рыбу и запрещенное орудие лова направили на экспертизу.