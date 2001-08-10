Полиция Южно-Сахалинска задержала подростка по подозрению в краже колес с автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала 17-летнего подростка по подозрению в краже четырех колес и рулевого управления с припаркованного автомобиля. Ущерб от действий злоумышленника составил nearly 21 тысячу рублей, а похищенное имущество он незамедлительно установил на свой собственный автомобиль.
Инцидент начался с заявления 29-летнего жителя города, который обратился в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску. Мужчина сообщил, что с его припаркованного на улице Физкультурная автомобиля пропали четыре колеса и рулевое колесо. Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, общая стоимость похищенного имущества составила 20 900 рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий и установили подозреваемого. Как выяснилось, 17-летний парень заметил приглянувшийся автомобиль и оценил, что колеса подойдут для его собственной машины. Убедившись, что транспортное средство оставлено открытым, он нашел помощника и убедил его, что диски переданы ему безвозмездно. После кражи подросток сразу же установил похищенные комплектующие на свой автомобиль.
Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу. Следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
