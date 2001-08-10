Тихоокеанское
Полиция Южно-Сахалинска задержала подростка по подозрению в краже колес с автомобиля
15:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Амурской области избил мать палкой по голове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Белогорске мужчина, избивший свою мать, отправился в исправительную колонию. Агрессией он ответил на недовольство матери, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает прокуратура региона, в декабре прошлого года между сыном 1975 года рождения и его матерью произошел словесный конфликт. Женщина высказывала недовольство пьянством сына, который употреблял алкоголь на протяжении долгого времени. В ответ мужчина с силой нанес не менее трех ударов по голове родительнице. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

