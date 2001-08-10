Банк России выявил двух нелегальных кредиторов в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Банка России обнаружили на Сахалине двух нелегальных кредиторов в первом полугодии 2025 года. По данным регулятора, обе организации работали в Южно-Сахалинске и предлагали финансовые услуги без соответствующих лицензий.

Выявленные компании маскировали свою деятельность под законные финансовые операции. Одна из организаций, комиссионный магазин, незаконно выдавала займы, имитируя работу ломбарда. Вторая фирма использовала в названии аббревиатуру МКК, хотя не имела статуса микрокредитной компании. Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинском отделении Банка России, всего на Дальнем Востоке регулятор выявил 21 нелегального участника финансового рынка.

Управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо предупредил островитян об опасности сотрудничества с нелегальными кредиторами. "Клиенты таких организаций могут не только переплатить огромные проценты, но и потерять заложенное имущество", — подчеркнул он. Регулятор рекомендует гражданам проверять финансовые компании через официальные ресурсы Банка России перед заключением任何 договоров.

Сахалинцы и курильчане могут сообщить о подозрительных финансовых организациях через Интернет-приемную Банка России или форму анонимного информирования. Регулятор проверяет все поступившие сигналы и при подтверждении нарушений вносит компании в предупредительный список, а также передает информацию в правоохранительные органы для принятия мер.