В Приморье в страшной аварии погиб ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трассе А 370 "Уссури - Хабаровск" водитель Nissan X-Trail выехал на встречку и врезался в Лада Гранта. В результате аварии погиб 12-летний ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

На трассе А 370 "Уссури-Хабаровск" на 426 км водитель Nissan X-Trail ехал в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Лада Гранта, следовавшей во Владивосток.

В салоне Лада Гранта находились водитель и 12-летний пассажир, который погиб. Прокуратура организовала проверку.