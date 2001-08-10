11:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Приморье в страшной аварии погиб ребенок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На трассе А 370 "Уссури - Хабаровск" водитель Nissan X-Trail выехал на встречку и врезался в Лада Гранта. В результате аварии погиб 12-летний ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
На трассе А 370 "Уссури-Хабаровск" на 426 км водитель Nissan X-Trail ехал в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Лада Гранта, следовавшей во Владивосток.
В салоне Лада Гранта находились водитель и 12-летний пассажир, который погиб. Прокуратура организовала проверку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:50 Вчера На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 Вчера Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 25 Августа Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?