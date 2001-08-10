За сутки на Сахалине видеокамеры зарегистрировали почти 4 000 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В ходе масштабных профилактических рейдов сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 127 нарушений Правил дорожного движения.
Инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами семь водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 14 человек задержали за управление автомобилем без права управления либо будучи лишенными такого права по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, также к ответственности привлекли 16 водителей с тонированными стеклами, двух - с техническими неисправностями машин, одного пешехода и водителя без госномеров. Помимо этого, нарушили правила перевозки детей три водителя, а правила применения ремней безопасности - четыре. Девять административных материалов составили на автовладельцев, просрочивших уплату штрафов.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 3987 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД привлекли к ответственности 3267 водителей за превышение скорости, 29 - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 480 - за непристегнутый ремень и шестерых - за непредоставление преимущества пешеходам. По итогам всех мероприятий сотрудники ГИБДД задержали и поместили на специализированную стоянку восемь автомобилей.
