Сахалинец предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска Углегорска возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1997 года рождения, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, уже имея административное наказание за аналогичное нарушение. Фигуранту грозит конфискация транспортного средства в случае вынесения обвинительного приговора.
Инцидент произошел 23 июля 2025 года в ночное время в окрестностях Углегорска. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль иностранного производства для проверки документов. Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сотрудники полиции заподозрили водителя в состоянии опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался от процедуры.
При проведении дальнейшей проверки правоохранители установили, что ранее суд уже привлекал фигуранта к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительского удостоверения. На момент задержания срок лишения прав еще не истек, что квалифицировало действия водителя как повторное нарушение.
В настоящее время следствие квалифицировало действия углегорца по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). В случае доказательства вины в суде правоохранительные органы будут ходатайствовать о конфискации автомобиля нарушителя в пользу государства.
