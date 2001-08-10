Нетрезвый житель Сахалина попытался скрыться от патруля ГИБДД

Тихоокеанское
Синоптики прогнозируют сильные дожди в Южно-Сахалинске
15:31, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудники холмской Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который отказался подчиниться требованию об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе преследования полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие для прекращения опасной погони.

Инцидент произошел на улице Речной в селе Чапланово. Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль «Toyota Corona», но водитель проигнорировал их законные требования, резко увеличил скорость и начал скрываться, грубо нарушая правила дорожного движения. Как сообщает ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, полицейские немедленно начали преследование нарушителя с включенными спецсигналами.

Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель продолжал опасную езду, создавая реальную угрозу для жизни других участников дорожного движения. Это вынудило сотрудников полиции принять решение о применении табельного огнестрельного оружия.

Через непродолжительное время правонарушитель остановил автомобиль и попытался скрыться пешком, но полицейские быстро его задержали. Им оказался 29-летний житель Сахалинской области, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении задержанного составили четыре административных материала по статьям КоАП РФ.

