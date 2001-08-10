Нетрезвый житель Сахалина попытался скрыться от патруля ГИБДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники холмской Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который отказался подчиниться требованию об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе преследования полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие для прекращения опасной погони.
Инцидент произошел на улице Речной в селе Чапланово. Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль «Toyota Corona», но водитель проигнорировал их законные требования, резко увеличил скорость и начал скрываться, грубо нарушая правила дорожного движения. Как сообщает ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, полицейские немедленно начали преследование нарушителя с включенными спецсигналами.
Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель продолжал опасную езду, создавая реальную угрозу для жизни других участников дорожного движения. Это вынудило сотрудников полиции принять решение о применении табельного огнестрельного оружия.
Через непродолжительное время правонарушитель остановил автомобиль и попытался скрыться пешком, но полицейские быстро его задержали. Им оказался 29-летний житель Сахалинской области, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении задержанного составили четыре административных материала по статьям КоАП РФ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
11:58 19 Августа Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 15:07 Вчера Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 Вчера Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
- 10:50 22 Августа Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 21 Августа Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?