На Сахалине автоинспекторы выявили двух подростков, катающихся на мотоциклах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска выявили двух несовершеннолетних водителей, управлявших мототранспортом с нарушением Правил дорожного движения. В отношении обоих подростков и их родителей составили административные протоколы, а транспортные средства отправили на специализированную стоянку.
В ходе профилактического рейда инспекторы остановили 13-летнего подростка, который управлял питбайком по дороге общего пользования. Второй нарушитель, 16-летний юноша, ехал на незарегистрированном мотоцикле марки "STN" без права управления. На место происшествия сотрудники полиции вызвали законных представителей обоих несовершеннолетних.
Как сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД по Сахалинской области, в отношении 16-летнего подростка составили два протокола об административных правонарушениях. Один - за управление транспортным средством без права управления (штраф до 15 тысяч рублей), второй - за езду на незарегистрированном мотоцикле (штраф 800 рублей).
Выяснилось, что мототранспортные средства подросткам приобрели их родители. На законных представителей составили административные материалы за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав (штраф до 30 тысяч рублей). Все материалы направлены в Подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы и решения вопроса о привлечении родителей к ответственности.
