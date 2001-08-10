Южносахалинец выстрелом из игрушечного пистолета выбил окно в доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала мужчину, который повредил окно в квартире пожилой женщины. Инцидент произошел во дворе жилого дома, когда подозреваемый демонстрировал детям свое умение стрелять из игрушечного пистолета.

60-летняя жительница областного центра обратилась в дежурную часть городского отдела полиции с заявлением о повреждении окон в ее квартире. Сотрудники участковых уполномоченных провели оперативно-розыскные мероприятия и установили 37-летнего подозреваемого.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, вечером местный житель находился вместе с детьми во дворе. Мужчина решил продемонстрировать детям свое умение стрелять из детского игрушечного пистолета и для проверки меткости целенаправленно выстрелил в окно квартиры заявительницы, в результате чего разрушил стеклопакет.

Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину).