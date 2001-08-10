Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2025
Сейчас 06:32
Самолет, летевший на Камчатку из Москвы совершил вынужденную посадку в Нижневартовске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский, совершил дополнительную посадку в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Причиной экстренной посадки стало внезапное ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает ТК "41 Регион".

В аэропорту Нижневартовска прибывший пассажир был передан бригаде медицинских работников. После необходимой дозаправки воздушное судно продолжит полет к пункту назначения.

В связи с поздним прибытием борта обратный рейс также оказался задержан. Вместо 12:40 самолет отправится с Камчатки в столицу России в 15:00.

