Пожарные более 15 часов тушили заброшенное здание в Яблочном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Чеховском районе Сахалинской области пожарные более 15 часов боролись с крупным пожаром в заброшенном здании. Возгорание на площади свыше 300 квадратных метров потребовало привлечения сил нескольких подразделений МЧС России.
Сообщение о возгорании на улице Центральной в селе Яблочное поступило в диспетчерскую службу рано утром 24 августа в 01:30. Уже через две минуты первые расчеты прибыли на место происшествия. К их приезду огонь охватил второй этаж неэксплуатируемого здания и уже перекидывался на кровлю.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, локализовать очаг возгорания пожарным удалось только к 03:37. Полностью ликвидировать пожар пожарные смогли лишь к 18:39, то есть работы заняли более 15 часов.
В тушении были задействованы силы и средства Чеховского пожарно-спасательного отряда. На месте работали расчеты пожарно-спасательной части № 11 из села Яблочное и отдельного поста ПСЧ № 10 из села Пионеры. Также к операции привлекли сотрудников федеральной противопожарной службы из части № 3 города Холмск. Всего в ликвидации возгорания участвовали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины происшествия сейчас выясняют специалисты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
11:58 19 Августа Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 15:07 Вчера Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 Вчера Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
- 10:50 22 Августа Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 21 Августа Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?