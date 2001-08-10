Пожарные более 15 часов тушили заброшенное здание в Яблочном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Чеховском районе Сахалинской области пожарные более 15 часов боролись с крупным пожаром в заброшенном здании. Возгорание на площади свыше 300 квадратных метров потребовало привлечения сил нескольких подразделений МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Центральной в селе Яблочное поступило в диспетчерскую службу рано утром 24 августа в 01:30. Уже через две минуты первые расчеты прибыли на место происшествия. К их приезду огонь охватил второй этаж неэксплуатируемого здания и уже перекидывался на кровлю.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, локализовать очаг возгорания пожарным удалось только к 03:37. Полностью ликвидировать пожар пожарные смогли лишь к 18:39, то есть работы заняли более 15 часов.

В тушении были задействованы силы и средства Чеховского пожарно-спасательного отряда. На месте работали расчеты пожарно-спасательной части № 11 из села Яблочное и отдельного поста ПСЧ № 10 из села Пионеры. Также к операции привлекли сотрудников федеральной противопожарной службы из части № 3 города Холмск. Всего в ликвидации возгорания участвовали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины происшествия сейчас выясняют специалисты.