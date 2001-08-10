Автоинспекторы на Сахалине за выходные выявили 29 пьяных водителей и 37 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За выходные дни на Сахалине произошло шесть аварий с пострадавшими, а инспекторы ГИБДД выявили сотни нарушений правил дорожного движения.
Помимо этого, были выявлены 29 пьяных водителей и 37 граждан, управлявших транспортом без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений.
За указанный период сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные профилактические мероприятия, в рамках которых пресекли 363 нарушения ПДД. Помимо задержаний за управление в состоянии опьянения и без прав, стражи порядка составили протоколы на 36 водителей с тонированными стеклами и на 14 автомобилистов, игнорирующих использование ремней безопасности.
Значительное количество нарушений связано с пренебрежением правилами безопасности и эксплуатации транспорта. Инспекторы привлекли к ответственности 8 водителей за неправильную перевозку детей, 4 - за управление автомобилями с техническими неисправностями и 2 - за непредоставление преимущества пешеходам. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, за просрочку уплаты штрафов правоохранители оформили 22 административных материала.
По итогам рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД задержали и переместили на специализированную стоянку 25 автомобилей-нарушителей. Также под административные санкции попали четыре пешехода, которые нарушили правила дорожного движения.
