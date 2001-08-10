Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавших на Итурупе туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове Итуруп незарегистрированная тургруппа из 9 женщин и гида восходила на вулкан Баранского. В назначенное время туристы не вернулись в лагерь. Вчера наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На поиски выдвинулся борт ведомства с тремя спасателями. На земле в поисково-спасательной операции задействованы 28 специалистов и 8 единиц техники.