Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2025
Сейчас 06:32
80,68|94,46
Синоптики прогнозируют сильные дожди в Южно-Сахалинске
09:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавших на Итурупе туристов

Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавших на Итурупе туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове Итуруп незарегистрированная тургруппа из 9 женщин и гида восходила на вулкан Баранского. В назначенное время туристы не вернулись в лагерь. Вчера наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На поиски выдвинулся борт ведомства с тремя спасателями. На земле в поисково-спасательной операции задействованы 28 специалистов и 8 единиц техники.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?