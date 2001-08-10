Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уссурийске раскрыта масштабная схема мошенничества с участием более 30 военнослужащих 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщает РИА VladNews.

По данным Главного военного следственного управления СКР, бойцы инсценировали боевые ранения, чтобы получить страховые выплаты, льготы и государственные награды. Ущерб государству превысил 200 миллионов рублей.

Среди фигурантов уголовного дела - бывший командир бригады Артем Городилов и начальник группы спецопераций Константин Фролов. Фролов признался, что просил сослуживцев стрелять в него, избегая при этом жизненно важных органов. Благодаря инсценированным "подвигам" он получил не только денежные выплаты и льготы, но и ордена Мужества и медали "За отвагу". Следствие также установило, что многие истории о героизме Фролова, распространявшиеся в СМИ, были выдуманы.

Схема действовала с начала СВО. Когда расследование вышло на финишную прямую, Городилов и Фролов попытались добиться отправки на фронт, но получили отказ.