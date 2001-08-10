Пожарные под Долинском спасли водителя после опрокидывания автомобиля в кювет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На автодороге Долинск – Быков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением на повороте, машина съехала с дороги, опрокинулась и оказалась в кювете, в результате чего один человек получил травмы.
Инцидент произошел 22 августа на 15-м километре трассы. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, в 10:27 диспетчер Долинского пожарно-спасательного отряда получил информацию о происшествии. Уже через 10 минут, в 10:37, на место прибыл расчет пожарно-спасательной части №25 из села Углезаводск.
Прибывшие спасатели immediately провели осмотр места происшествия и обесточили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею. Это стандартная мера безопасности для предотвращения возможного возгорания. После этого они передали пострадавшего водителя бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в медицинское учреждение.
В ликвидации последствий ДТП участвовали три сотрудника МЧС и одна единица специальной техники. Убедившись, что автомобиль не представляет опасности для окружающих, пожарные покинули место происшествия. По предварительной информации, погибших в результате инцидента нет.
