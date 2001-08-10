На Сахалине за сутки произошло одно возгорание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на территории Сахалинской области пожарно-спасательные подразделения зарегистрировали только одно возгорание. Инцидент произошел в Ново-Александровске, где горел мусорный бак, а на водных объектах и дорогах региона происшествий не зафиксировали.

Сообщение о возгорании в переулке Матросова поступило в диспетчерскую службу в 06:46. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, расчет дежурного караула прибыл на место вызова через три минуты. Огнеборцы обнаружили горящий мусорный бак на площади один квадратный метр.

Пожарные локализовали возгорание в 06:50, а полностью ликвидировали его к 06:55. На месте работали пять сотрудников МЧС и одна единица специальной техники. В результате происшествия никто не пострадал.

В течение прошедших суток спасатели не участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах Сахалинской области также не произошло никаких чрезвычайных ситуаций.