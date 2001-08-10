Сахалинка обманывала земляков, продавая несуществующих поросят и щенков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция задержала 26-летнюю жительницу села Новотроицкое по подозрению в серии мошенничеств при продаже домашних животных. Подозреваемая, ранее уже имевшая судимость, получала предоплату от покупателей за поросят и щенков, но не передавала товар и переставала выходить на связь.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление 55-летней жительницы Тымовского района, которая перевела злоумышленнице 20 тысяч рублей в качестве аванса за поросят. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что фигурантка размещала объявления о продаже животных в группах мессенджера.

Дальнейшее расследование выявило причастность подозреваемой еще к двум аналогичным эпизодам мошенничества. 20-летняя жительница села Арги-Паги Тымовского района перевела ей 7500 рублей за породистого щенка, а 60-летняя жительница поселка городского типа Тымовское потеряла 22 тысячи рублей, рассчитывая приобрести поросят с доставкой. Во всех случаях после получения предоплаты продавец переставал отвечать на сообщения.

Следствие возбудило в отношении подозреваемой уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.