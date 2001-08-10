Житель Стародубского изготовил гашишное масло и попал под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя села Стародубское, который изготовил и хранил у себя дома крупную партию наркотического средства. Общий вес изъятого гашишного масла и растительной смеси превысил 41 грамм, что по закону образует крупный размер.

По данным следствия, в конце октября 2024 года мужчина обнаружил дикорастущие кусты конопли в райтуре улицы Набережной в Стародубском. Он собрал растения и высушил их на балконе собственной квартиры. После этого фигурант измельчил листья, залил их ацетоном и изготовил для личного употребления масло каннабиса, также известное как гашишное. Готовый наркотик он расфасовал по медицинским шприцам для хранения.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли у подозреваемого десять шприцев с наркотическим веществом. Экспертиза установила, что общая масса масла каннабиса составила 31,4 грамма, а вместе со смесью измельченных частей растений общий вес изъятого достиг 41,57 грамма. Собранные по делу доказательства позволили следствию квалифицировать действия мужчины по части 2 статьи 228 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.