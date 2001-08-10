Житель Стародубского изготовил гашишное масло и попал под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя села Стародубское, который изготовил и хранил у себя дома крупную партию наркотического средства. Общий вес изъятого гашишного масла и растительной смеси превысил 41 грамм, что по закону образует крупный размер.
По данным следствия, в конце октября 2024 года мужчина обнаружил дикорастущие кусты конопли в райтуре улицы Набережной в Стародубском. Он собрал растения и высушил их на балконе собственной квартиры. После этого фигурант измельчил листья, залил их ацетоном и изготовил для личного употребления масло каннабиса, также известное как гашишное. Готовый наркотик он расфасовал по медицинским шприцам для хранения.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли у подозреваемого десять шприцев с наркотическим веществом. Экспертиза установила, что общая масса масла каннабиса составила 31,4 грамма, а вместе со смесью измельченных частей растений общий вес изъятого достиг 41,57 грамма. Собранные по делу доказательства позволили следствию квалифицировать действия мужчины по части 2 статьи 228 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:03 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:43 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 18 пьяных и лишенных прав водителей
10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
13:24 15 Августа Проезд по участку ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на два дня
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 Вчера Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
- 10:05 20 Августа Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
- 10:32 19 Августа Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?