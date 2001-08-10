Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя села Горнозаводск, который устроил тяжкое ДТП в состоянии опьянения и скрылся с места происшествия. В результате аварии несовершеннолетний пассажир, находившийся в автомобиле, получил опасные для жизни травмы.
По версии обвинения, инцидент произошел в ночь на 14 мая на автодороге «Горнозаводск – Ватутино». Мужчина, не имея права управления транспортными средствами и будучи пьяным, двигался со скоростью около 60 км/ч. В салоне его автомобиля находились трое непристегнутых пассажиров. На втором километре трассы водитель выбрал скорость, не позволяющую контролировать авто, что привело к заносу и последующему опрокидыванию машины.
После ДТП обвиняемый не стал вызывать скорую медицинскую помощь и полицию, не оказал помощь пострадавшим и самовольно покинул место аварии. Инспекторы ДПС задержали его позже. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе подозреваемого 0,450 мг/л паров этанола, что подтвердило состояние опьянения.
Наибольшие последствия авария имела для одного из несовершеннолетних пассажиров, который не был пристегнут ремнем безопасности. Ребенок получил телесные повреждения, которые следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Собранные по делу материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
