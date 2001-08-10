Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 18 пьяных и лишенных прав водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За одни сутки на дорогах Сахалинской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили более двух тысяч нарушений Правил дорожного движения, включая задержание пяти нетрезвых водителей.

В рамках профилактических мероприятий инспекторы пресекли 144 нарушения ПДД. Они задержали и отстранили от управления транспортными средствами пять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 13 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в областной ГИБДД, к административной ответственности также привлекли 17 водителей с тонировкой стекол, семь - за нарушение правил перевозки детей, и троих - за непристегнутые ремни безопасности.

Помимо этого, инспекторы оформили материалы на четырех водителей за езду на незарегистрированных машинах, на одного - за выезд на встречную полосу, и на двоих - за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку. Пять автомобилистов получили штрафы за то, что не уступили дорогу пешеходам. Еще 11 водителей привлекли к ответственности за неуплату штрафов в установленный срок. В результате рейда на специализированную стоянку переместили пять автомобилей.

Отдельный массив нарушений зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации, которые выявили 1941 случай несоблюдения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) оформили штрафы для 1842 водителей за превышение скорости, для 11 - за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также для одного - за неиспользование ремней безопасности и пятерых - за непредоставление преимущества пешеходам.