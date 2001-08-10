На Сахалине экс-сотрудник ДПС осуждён за взятку и злоупотребление полномочиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывший сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД по Южно-Сахалинску признан виновным в получении взятки в размере 50 тысяч рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд установил, что он использовал служебное положение в корыстных целях, что привело к существенному нарушению прав граждан и интересов государства.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме, уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции было возбуждено на основании материалов, переданных УФСБ России по Сахалинской области и оперативно-розыскной частью службы безопасности УМВД по Сахалинской области. Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области провели комплекс следственных действий, включая допросы, анализ переписок, изучение финансовых операций и фиксацию доказательств, подтверждающих факт получения незаконного вознаграждения. В ходе расследования установили, что полицейский получил деньги за незаконное бездействие — в частности, за то, чтобы не привлекать водителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Суд установил, что в 2024 году, выполняя служебные обязанности в Южно-Сахалинске, бывший инспектор ДПС, действуя из корыстной заинтересованности, воспользовался своим должностным положением, нарушил интересы службы и законные права граждан. Он не только принял взятку, но и сознательно использовал свои полномочия для сокрытия правонарушения, что квалифицируется как злоупотребление служебными полномочиями. Южно-Сахалинский городской суд посчитал доказательства, представленные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора по статьям 290 (часть 3) и 285 (часть 1) Уголовного кодекса РФ.

В итоге бывшему сотруднику ГИБДД назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него штраф в размере 750 000 рублей — это в пятнадцать раз больше суммы полученной взятки. Также суд лишил его права занимать должности в государственных структурах, включая правоохранительные органы и органы местного самоуправления, где требуются организационно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия, на срок два года. Решение вступило в законную силу после завершения апелляционного производства.