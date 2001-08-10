Незаконные врезки в водопровод задержали ремонт улицы Достоевского в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совершил повторный инспекционный выезд на улицу Достоевского, где подрядчики меняют ветхие водопроводные сети. Глава города лично проверил, как компания-исполнитель соблюдает данные жителям обещания по срокам приведения улицы в порядок.

Первоначально подрядчик планировал завершить работы и освободить дорогу для укладки асфальта к 20 августа. Однако, как выяснилось, сроки сдвинулись примерно на месяц. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, причиной задержек стало большое количество незаконных врезок в водопроводную сеть. За последние две недели из-за таких подключений произошло четыре порыва магистрали, что вынуждало каждый раз полностью останавливать работы для аварийного ремонта.

Генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский доложил, что для ускорения процесса компания задействовала дополнительные бригады и технику, а также ведет работы одновременно с двух сторон улицы. Несмотря на это, Сергей Надсадин выразил неудовлетворение новыми сроками и поручил департаменту городского хозяйства детально разобраться в технологии работ и представить оптимизированный график в течение нескольких дней. Мэр подчеркнул, что его задача — максимально сократить время неудобств для горожан и быстрее начать асфальтирование.

Городские дорожные службы уже полностью готовы к оперативному проведению асфальтирования. Весь необходимый материал зарезервирован, а бригады находятся в режиме ожидания. Работы по обустройству нового водопровода протяженностью 700 метров являются частью программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Южно-Сахалинска.