Полиция направила в суд дело о двойной краже велосипедов в Южно-Сахалинске
Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в тайном хищении чужого имущества, причинившем значительный ущерб владельцу.
По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июня этого года подозреваемый находился на первом этаже подъезда дома на улице Больничной. Он заметил велосипед, который владелец оставил без противоугонного троса. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина похитил велосипед стоимостью 30 тысяч рублей вместе с аксессуарами - сумкой, велокомпьютером и клаксоном на общую сумму 38 900 рублей.
Не удовлетворившись первой кражей, злоумышленник вернулся в тот же подъезд и похитил второй велосипед, принадлежавший тому же потерпевшему. Стоимость этого транспортного средства составила 25 тысяч рублей, а общий ущерб достиг 63 900 рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. После сбора всех доказательств и завершения расследования уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
