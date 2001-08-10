Росгвардия на Сахалине изъяла 29 единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю сотрудники управления Росгвардии по Сахалинской области провели масштабные проверки в местах хранения гражданского и служебного оружия. В ходе рейдов правоохранители выявили multiple нарушения и изъяли десятки единиц оружия у недобросовестных владельцев.

Специалисты ведомства обследовали 20 мест хранения гражданского и 5 мест хранения служебного оружия, уделяя особое внимание соблюдению законодательства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе управления Росгвардии, основными причинами изъятия 29 единиц огнестрельного оружия стали просроченные разрешительные документы, непрохождение владельцами обязательной проверки знаний безопасного обращения и несвоевременное медицинское освидетельствование. За эти нарушения росгвардейцы аннулировали два разрешения на хранение и ношение оружия.

Отдельное внимание правоохранители уделили владельцам, привлеченным к административной ответственности. В Южно-Сахалинске они изъяли четыре охотничьих ружья у гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Еще четыре единицы оружия изъяли у двух граждан, которые покинули место дорожно-транспортного происшествия. Параллельно ведомство рассмотрело 138 из 148 поступивших заявлений от граждан и организаций на оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.