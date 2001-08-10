Два человека пострадали при опрокидывании Lexus в Корсаковском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 августа в селе Охотское Корсаковского района водитель автомобиля Toyota Lexus не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате дорожного происшествия оба находившихся в салоне человека получили травмы.
Сообщение о ДТП поступило диспетчеру Новиковского пожарно-спасательного отряда в 19:54. Спустя семь минут к месту аварии прибыл расчет отдельного поста пожарно-спасательной части №22. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, пожарные осмотрели место происшествия и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи.
Спасатели также обеспечили общую безопасность на месте вызова и обесточили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею. После передачи пострадавших медикам и подтверждения, что автомобиль не представляет угрозы, расчет вернулся в подразделение. В ликвидации последствий инцидента участвовали два спасателя и одна единица техники. Погибших в результате аварии нет.
