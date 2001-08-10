Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на ногликской парковке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 августа в поселке городского типа Ноглики произошел пожар на автомобильной парковке. Семь сотрудников МЧС оперативно прибыли на вызов и ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение.

Сообщение о горящем автомобиле рядом с жилым домом на улице Депутатская поступило на пульт дежурного в 17:09. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, огнеборцы прибыли к месту происшествия через четыре минуты. Они обнаружили легковой автомобиль, огонь охватил площадь в один квадратный метр.

Спасатели локализовали возгорание уже к 17:15, а спустя пять минут полностью его ликвидировали. Пожарная бригада, состоявшая из семи человек и одной единицы техники, успешно справилась с задачей. В результате происшествия никто не пострадал.