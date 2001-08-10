Пожарные ликвидировали пять возгораний на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на территории Сахалинской области пожарно-спасательные подразделения зарегистрировали и ликвидировали пять возгораний. Ни одно из них не произошло в жилом секторе, а в результате инцидентов никто не пострадал.

Два пожара вспыхнули на открытых территориях: огонь уничтожал бытовые отходы. Еще три возгорания произошли на прочих объектах. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе спасательного ведомства, самые серьезные инциденты случились в Томари и Горнозаводске. В Томари на улице Крупской горел гараж площадью 10 квадратных метров. Расчет прибыл через пять минут после вызова и локализовал огонь за семь минут, а на полную ликвидацию потребовалось 35 минут. На месте работали пять пожарных и одна единица техники.

В Горнозаводске на улице Шахтовой пожарные прибыли на вызов через минуту и обнаружили горящий мусор на площади 6 квадратных метров. Они локализовали пламя за четыре минуты и полностью потушили его за 18 минут. В тушении участвовали два спасателя и одна машина.

В течение прошедших суток пожарные формирования не участвовали в ликвидации последствий ДТП. На водных объектах области происшествий также не зафиксировали.