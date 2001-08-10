Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2025
Сейчас 17:03
80,10|93,48
Полиция направила в суд дело о двойной краже велосипедов в Южно-Сахалинске
10:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали пять возгораний на Сахалине за сутки

Пожарные ликвидировали пять возгораний на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на территории Сахалинской области пожарно-спасательные подразделения зарегистрировали и ликвидировали пять возгораний. Ни одно из них не произошло в жилом секторе, а в результате инцидентов никто не пострадал.

Два пожара вспыхнули на открытых территориях: огонь уничтожал бытовые отходы. Еще три возгорания произошли на прочих объектах. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе спасательного ведомства, самые серьезные инциденты случились в Томари и Горнозаводске. В Томари на улице Крупской горел гараж площадью 10 квадратных метров. Расчет прибыл через пять минут после вызова и локализовал огонь за семь минут, а на полную ликвидацию потребовалось 35 минут. На месте работали пять пожарных и одна единица техники.

В Горнозаводске на улице Шахтовой пожарные прибыли на вызов через минуту и обнаружили горящий мусор на площади 6 квадратных метров. Они локализовали пламя за четыре минуты и полностью потушили его за 18 минут. В тушении участвовали два спасателя и одна машина.

В течение прошедших суток пожарные формирования не участвовали в ликвидации последствий ДТП. На водных объектах области происшествий также не зафиксировали.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?