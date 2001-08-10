Сахалинка купила машину, пообещав заплатить позже, а потом продала ее и скрылась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице Макарова, признав ее виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Женщина похитила автомобиль, обманув продавца обещанием оплатить машину за счет средств материнского капитала.

Летом 2022 года обвиняемая нашла в интернете объявление о продаже автомобиля Toyota Vista за 155 тысяч рублей и решила его похитить. Как установил суд, она не планировала рассчитываться за машину, но ввела продавца в заблуждение, пообещав перевести деньги после получения областного материнского капитала. Доверчивый владелец согласился на такие условия и передал злоумышленнице автомобиль вместе с ключами и документами.

Сразу после получения транспорта мошенница скрылась, а вскоре продала чужую машину третьим лицам. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, в ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Учитывая позицию государственного обвинителя и наличие смягчающих обстоятельств, судья назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Параллельно суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденной полную стоимость ущерба в размере 155 тысяч рублей. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.