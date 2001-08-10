На Сахалине за сутки задержали 20 пьяных и лишенных прав водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Параллельно инспекторы ГИБДД провели масштабные рейды, в результате которых выявили свыше 1800 административных правонарушений.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции пресекли 123 нарушения Правил дорожного движения. Стражи порядка задержали и отстранили от управления транспортом четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 16 автомобилистов задержали за управление машиной без прав либо после лишения водительского удостоверения по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в областной ГИБДД, за нарушения правил тонировки, перевозки детей и использования ремней безопасности оштрафовали 18 человек.

Помимо этого, инспекторы составили протоколы на водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированным транспортом и непредоставление преимущества пешеходам. За неуплату штрафов в установленный срок сотрудники ГИБДД возбудили одно административное дело. По итогам рейдов полиция задержала и переместила на специализированную стоянку 11 автомобилей.

Значительный объем нарушений зафиксировали автоматические комплексы фото- и видеофиксации. Камеры выявили 1759 случаев несоблюдения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности 1367 водителей за превышение скорости, 255 - за непристегнутые ремни безопасности, 12 - за непропуск пешеходов на переходах и 9 - за проезд на запрещающий сигнал светофора.