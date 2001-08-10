Жители Ново-Александровска плетут маскировочные сети и собирают посылки для участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В планировочном районе Ново-Александровск почти год успешно работает волонтерское объединение, оказывающее всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. Активные горожане, юнармейцы и их родители объединили усилия, чтобы собирать гуманитарные посылки, проводить благотворительные ярмарки и плести маскировочные сети для земляков на передовой.
Инициатива зародилась осенью прошлого года, а сегодня ее постоянный костяк составляют десять человек. Руководит сообществом Инга Снегирева, много лет посвятившая патриотическому воспитанию молодежи и возглавляющая Сахалинскую общественную организацию «Я-патриот». Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, при поддержке властей и содействии депутатов городского и областного собраний добровольцы получили собственное помещение в управлении территорией Ново-Александровска.
За время работы волонтеры достигли значительных результатов: они отправили на фронт порядка 240 комплектов нательного белья и других жизненно необходимых предметов, а также создали около 40 маскировочных сетей по особой, эффективной технологии плетения. Любовь Полунина, одна из участниц, отметила, что присоединилась к группе после сообщения в мессенджере и теперь чувствует свою сопричастность к важному общему делу.
Волонтер Наталья Щетинина, которая занимается подготовкой основы для сетей, подчеркивает, что ее поколение воспитывали на произведениях классиков советской литературы, где патриотизм был не пустым звуком. К активной помощи подключились и юнармейцы. Семиклассник Клим Кондратьев, несмотря на юный возраст, осознает важность вклада каждого и помогает плести сети и собирать посылки, чтобы поддержать защитников страны. Двери объединения всегда открыты для новых добровольцев, желающих помочь.
