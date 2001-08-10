Полиция задержала пару сахалинцев по подозрению в краже смартфона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу дорогостоящего смартфона из сервисного центра. Подозреваемыми в хищении стали двое ранее судимых местных жителей, которые действовали по предварительному сговору.

25 августа представитель компании обратился в правоохранительные органы. По его заявлению, неизвестные похитили гаджет стоимостью 52 тысячи рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемых. Ими оказались 45-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Выяснилось, что фигуранты целенаправленно пришли в магазин под видом покупателей. Пока женщина отвлекала консультанта вопросами о выборе товара, ее сообщник похитил смартфон и спрятал его в карман. После этого они покинули сервисный центр и сдали украденный телефон в ломбард, получив за него 10 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба. В отношении обоих подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.