На Сахалине двое мужчин украли фургон у бывшего коллеги

21 Августа 2025
Полиция задержала пару сахалинцев по подозрению в краже смартфона
15:42, Вчера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска завершила расследование уголовного дела о крупной краже. Двоих фигурантов, 27-летнего местного жителя и 30-летнего иностранного гражданина, обвиняют в хищении грузового автомобиля у их бывшего коллеги.

По версии следствия, один из обвиняемых ранее работал вместе с потерпевшим и знал, где и в каком состоянии находится машина. После увольнения он вместе с сообщником решил похитить фургон, чтобы продать его на запчасти и разделить выручку. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, злоумышленники отогнали незапертый автомобиль с парковки у автосервиса, использовав подручные инструменты для заведения двигателя.

В дальнейшем они продали фургон по объявлению за 120 тысяч рублей, предварительно сняв и выбросив государственные номерные знаки. Ущерб от действий злоумышленников составил 750 тысяч рублей. Правоохранители уже изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу.

