Пожарные ликвидировали возгорание на мусорной площадке в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске пожарные оперативно ликвидировали возгорание на контейнерной площадке для твердых бытовых отходов. Инцидент произошел вечером 19 августа рядом с частным жилым домом на улице 2-й Восточной, обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу местного пожарно-спасательного отряда в 22:52. Уже через пять минут расчет дежурного караула прибыл к месту вызова. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, на момент прибытия огнеборцев открытым пламенем горел разбросанный мусор на площади около 6 квадратных метров.

Расчет отдельного поста пожарно-спасательной части № 32 города Поронайска в составе четырех человек локализовал очаг возгорания за семь минут, к 22:59. Полностью ликвидировать пламя им удалось к 23:11. На месте работала одна единица специальной техники.

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара. В результате происхождения никто не пострадал.