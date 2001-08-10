Сахалинский предприниматель попытался ввезти в регион почти полтонны товаров без декларации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский предприниматель попытался незаконно ввезти в регион почти полтонны товаров из Японии. Сотрудники Сахалинской таможни обнаружили свыше 200 наименований груза, который коммерсант не указал в декларации.

При досмотре партии, прибывшей морским судном в порт Корсакова из японского Отару, инспекторы нашли скрытый товар. В списке незадекларированных позиций значились лекарства, биодобавки, витамины, косметика, сувениры, посуда, продукты питания и хозяйственные товары общим весом 465 кг. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни, груз следовал в адрес местного индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей.

В отношении бизнесмена таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Санкции этой статьи предполагают наложение штрафа в размере до двукратной стоимости груза, а также возможную его конфискацию.

Сейчас изъятые товары поместили на временное хранение в камеру для вещественных доказательств. Таможенники продолжают расследование инцидента.