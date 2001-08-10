Мошенники похитили более 300 тысяч рублей у троих сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине зафиксировали три новых случая мошенничества, в результате которых местные жители лишились в общей сложности свыше 300 тысяч рублей. Преступники использовали классические схемы обмана, действуя при продаже мебели, строительной техники и материалов.

Первым пострадала 53-летняя жительница села Красногорск. Женщина разместила в интернете объявление о продаже кухонного гарнитура, после чего ей написала якобы покупательница с незнакомого номера. Злоумышленница прислала ссылку для оплаты, перейдя по которой, потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты и полученный по SMS код подтверждения. Это позволило мошенникам списать с ее счета 100 000 рублей через систему быстрых платежей.

Еще два инцидента произошли в Южно-Сахалинске. 46-летний мужчина решил приобрести мини-погрузчик через интернет и перевел продавцу предоплату в размере 150 000 рублей. После перевода связи с мошенником прекратились.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, аналогичным образом поступили с 62-летним горожанином, который хотел купить стройматериалы. Он заполнил заявку на сомнительном сайте, после чего ему направили счет-договор с электронной подписью. Мужчина перевел 52 792 рубля, но так и не получил товар.