Сахалинские автоинспекторы за сутки изъяли девять автомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки, 19 августа, на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции продолжают активную работу по пресечению нарушений, выявив за этот период 109 административных правонарушений в ходе профилактических рейдов.
В рамках мероприятий инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом шесть водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще восемь человек задержали за управление автомобилем без прав или будучи лишенными водительского удостоверения по судебному решению. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, по итогам рейдов на специализированную стоянку поместили девять автомобилей. Кроме того, сотрудники ведомства оформили шесть административных материалов на водителей, которые вовремя не уплатили штрафы.
Отдельно инспекторы привлекли к ответственности водителей за целый ряд нарушений. В списке фигурируют управление машиной с тонированными стеклами, перевозка детей с нарушением правил, непристегнутые ремни безопасности, езда на не зарегистрированном надлежащим образом транспорте и выезд на встречную полосу. Также правоохранители выявили нарушения со стороны пешеходов и водителей, которые не уступили дорогу людям на пешеходном переходе или управляли автомобилями с техническими неисправностями.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1918 нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них - 1527 случаев - составило превышение установленной скорости движения. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД также вынес постановления на водителей, которые проигнорировали запрещающий сигнал светофора, не использовали ремни безопасности или не предоставили преимущество пешеходам.
